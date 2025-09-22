Monica Bellucci habla de su ruptura con Tim Burton

Ahora, ha sido la italiana quien ha hablado sobre los caminos separados que tuvieron que tomar con el estadounidense, aunque sin ahondar en los motivos que los llevaron a tomar tal decisión.

Roma, Italia.- “Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos”, así anunciaron hace unos días el fin de su relación la actriz Monica Bellucci y el director Tim Burton , tras casi tres años juntos.

“Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse", dijo Bellucci, y reconoce que Burton "mientras viva" siempre tendrá un lugar único en su corazón.

Fue la revista Vogue Italia quien recogió las declaraciones de la actriz, que en otra ocasión había reconocido que "Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista". Y casi por el mismo tiempo señalaba que "el amor es algo difícil de explicar".

La ahora expareja, pese a desenvolverse en el mismo ámbito, la primera vez que se vieron fue en 2006 en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, pero en 2022 ella coincidieron en el Festival Lumière de Lyon, donde ella le entregó un premio al director, no se sabe si ya antes había alguna relación entre ellos, pero su vínculo amoroso se hizo público a inicios de 2023, y así siguieron sucediendo sus apariciones juntos en varios eventos.

Aunque se dejaban ver mucho en público, su relación se manejó con discreción, y de la misma manera discreta anunciaron también su separación.

Hasta el momento Tim Burton no ha expresado nada sobre su separación de la actriz.