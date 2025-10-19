Participantes confirmadas rumbo a Miss Universe 2025

Bangkok, Tailandia.- ¿Qué países integrarán el certamen de belleza más esperado del año? Esa es la incógnita que ha mantenido en expectativa a los seguidores del Miss Universe, previo a su edición 2025.
A medida que se acerca el 21 de noviembre, fecha en que se coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual soberana universal, se van revelando los nombres que completarán la parrilla de bellezas de la competencia más influyente del planeta.
Entre las principales novedades figura la incorporación de Mayotte, Níger y Palestina, que por primera vez estarán presentes en el escenario internacional. Asimismo, Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan a la contienda tras años de ausencia.
Otra incorporación que ha despertado interés es la de Miss Universe Latina, representada por la dominicana Yamilex Hernández, quien obtuvo su pase a través del programa de Telemundo.
Listado de representantes completo
Albania – Flavia Harizaj
Angola – Maria Cunha
Argentina – Aldana Masset
Armenia – Peggy Garabekian
Aruba – Hannah Arends
Australia – Lexie Brant
Bahamas – Maliqué Bowe
Bangladesh – Tangia Methila
Belarus – Alena Kucheruk
Belgium – Karen Jansen
Belize – Isabella Zabaneh
Bolivia – Yessica Hausermann
Bonaire – Nicole Peiliker
Botswana – Lillian Andries
Brazil – Gabriela Lacerda
British Virgin Islands – Olivia Freeman
Bulgaria – Gaby Guha
Cambodia – Nearysocheata Thai
Cameroon – Josiane Golonga
Canada – Jaime VandenBerg
Cayman Islands – Tahiti Seymour
Chile – Inna Moll
China – Zhao Na
Colombia – Vanessa Pulgarín
Costa Rica – Mahyla Roth
Côte d'Ivoire – Olivia Yacé
Croatia – Laura Gnjatović
Cuba – Lina Luaces
Curaçao – Camille Thomas
Czech Republic – Michaela Tomanová
DR Congo – Dorcas Dienda
Denmark – Monique Sonne
Dominican Republic – Jennifer Ventura
Ecuador – Nadia Mejía
Egypt – Sabrina Maged
El Salvador – Giulia Zanoni
Equatorial Guinea – Carmen Obama
Estonia – Brigitta Schaback
Finland – Sarah Dzafce
France – Ève Gilles
Germany – Diana Fast
Ghana – Andromeda Peters
Great Britain – Danielle Latimer
Greece – Mary Chatzipavlou
Guadeloupe – Ophély Mézino
Guatemala – Raschel Paz
Guinea – Tiguidanké Bérété
Guyana – Chandini Baljor
Haití - Melissa Queenie Sapini
Honduras – Alejandra Fuentes
Hong Kong – Lizzie Li
Hungary – Kincső Dezsényi
Iceland – Helena O'Connor
India – Manika Vishwakarma
Indonesia – Sanly Liu
Iraq – Hanin Al Qoreishy
Ireland – Aadya Srivastava
Israel – Melanie Shiraz
Italy – Lucilla Nori
Jamaica – Gabrielle Henry
Japan – Kaori Hashimoto
Kazakhstan – Dana Almassova
Kosovo – Dorea Shala
Kyrgyzstan – Mary Kuvakova
Laos – Lattana Munvilay
Latvia – Meldra Rosenberg
Lebanon – Sarah Bou Jaoude
Macau – Kris Fong
Malaysia – Chloe Lim
Malta – Julia Cluett
Martinique – Célya Abatucci
Mauritius – Aurélie Alcindor
Mayotte – Nourya Aboutoihi
Mexico – Fátima Bosch
Moldova – Mariana Ignat
Myanmar – Myat Yadanar Soe
Namibia – Johanna Swartbooi
Nepal – Sanya Adhikari
Netherlands – Nathalie Mogbelzada
New Zealand – Abbigail Sturgin
Nicaragua – Itza Castillo
Niger – Zoulahatou Amadou
Nigeria – Basil Onyinyechi
Norway – Leonora Lysglimt-Rødland
Pakistan – Roma Riaz
Palestine – Nadeen Ayoub
Panama – Mirna Caballini
Paraguay – Yanina Gómez
Peru – Karla Bacigalupo
Philippines – Ahtisa Manalo
Portugal – Camila Vitorino
Puerto Rico – Zashely Alicea
Romania – Catalina Jacob
Russia – Anastasia Venza
Rwanda – Solange Keita
Saint Lucia – Shianne Smith
Senegal – Camilla Diagne
Singapore – Annika Sager
Slovakia – Viktoria Güllová
Slovenia – Hana Klaut
South Korea – Soo-yeon Lee
Spain – Andrea Valero
Sri Lanka – Lihasha White
Suriname – Chiara Wijntuin
Sweden – Daniella Lundqvist
Switzerland – Naima Acosta
Tanzania – Naisae Yona
Thailand – Praveenar Singh
Trinidad and Tobago – Latifah Morris
Turkey – Ceren Arslan
Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson
Ukraine – Sofiya Tkachuk
United Arab Emirates – Mariam Mohamed
United States Virgin Islands – Britanny Robinson
Uruguay – Valeria Baladan
Venezuela – Stephany Abasali
Vietnam – Hương Giang Nguyễn
Zambia – Kunda Mwamulima
Zimbabwe – Lyshanda Moyas