  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Participantes confirmadas rumbo a Miss Universe 2025

Descubra la lista completa de las participantes confirmadas a Miss Universe 2025, con nuevos países debutantes y el retorno de potencias ausentes

  • 19 de octubre de 2025 a las 12:27
Participantes confirmadas rumbo a Miss Universe 2025

La hondureña Alejandra Fuentes está lista para representar al país en el certamen.

 Foto: Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela | OPSA

Bangkok, Tailandia.- ¿Qué países integrarán el certamen de belleza más esperado del año? Esa es la incógnita que ha mantenido en expectativa a los seguidores del Miss Universe, previo a su edición 2025.

A medida que se acerca el 21 de noviembre, fecha en que se coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual soberana universal, se van revelando los nombres que completarán la parrilla de bellezas de la competencia más influyente del planeta.

Entre las principales novedades figura la incorporación de Mayotte, Níger y Palestina, que por primera vez estarán presentes en el escenario internacional. Asimismo, Irak, Eslovenia, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo y Panamá regresan a la contienda tras años de ausencia.

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, está lista para conquistar la corona

Otra incorporación que ha despertado interés es la de Miss Universe Latina, representada por la dominicana Yamilex Hernández, quien obtuvo su pase a través del programa de Telemundo.

Listado de representantes completo

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Bowe

Bangladesh – Tangia Methila

Belarus – Alena Kucheruk

Belgium – Karen Jansen

Belize – Isabella Zabaneh

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker

Botswana – Lillian Andries

Brazil – Gabriela Lacerda

British Virgin Islands – Olivia Freeman

Bulgaria – Gaby Guha

Cambodia – Nearysocheata Thai

Cameroon – Josiane Golonga

Canada – Jaime VandenBerg

Cayman Islands – Tahiti Seymour

Chile – Inna Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Costa Rica – Mahyla Roth

Côte d'Ivoire – Olivia Yacé

Croatia – Laura Gnjatović

Cuba – Lina Luaces

Curaçao – Camille Thomas

Czech Republic – Michaela Tomanová

DR Congo – Dorcas Dienda

Denmark – Monique Sonne

¿Quién es Victoria Kjaer, Miss Dinamarca ganadora de Miss Universo 2024?

Dominican Republic – Jennifer Ventura

Ecuador – Nadia Mejía

Egypt – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Equatorial Guinea – Carmen Obama

Estonia – Brigitta Schaback

Finland – Sarah Dzafce

France – Ève Gilles

Germany – Diana Fast

Ghana – Andromeda Peters

Great Britain – Danielle Latimer

Greece – Mary Chatzipavlou

Guadeloupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guyana – Chandini Baljor

Haití - Melissa Queenie Sapini

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Lizzie Li

Hungary – Kincső Dezsényi

Iceland – Helena O'Connor

India – Manika Vishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Iraq – Hanin Al Qoreishy

Ireland – Aadya Srivastava

Israel – Melanie Shiraz

Italy – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japan – Kaori Hashimoto

Kazakhstan – Dana Almassova

Kosovo – Dorea Shala

Kyrgyzstan – Mary Kuvakova

Laos – Lattana Munvilay

Latvia – Meldra Rosenberg

Lebanon – Sarah Bou Jaoude

Macau – Kris Fong

Malaysia – Chloe Lim

Malta – Julia Cluett

Martinique – Célya Abatucci

Mauritius – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

Mexico – Fátima Bosch

Moldova – Mariana Ignat

Myanmar – Myat Yadanar Soe

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Netherlands – Nathalie Mogbelzada

New Zealand – Abbigail Sturgin

Nicaragua – Itza Castillo

Niger – Zoulahatou Amadou

Nigeria – Basil Onyinyechi

Norway – Leonora Lysglimt-Rødland

Pakistan – Roma Riaz

Palestine – Nadeen Ayoub

Panama – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Peru – Karla Bacigalupo

Philippines – Ahtisa Manalo

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

Romania – Catalina Jacob

Russia – Anastasia Venza

Rwanda – Solange Keita

Saint Lucia – Shianne Smith

Senegal – Camilla Diagne

Singapore – Annika Sager

Slovakia – Viktoria Güllová

Slovenia – Hana Klaut

South Korea – Soo-yeon Lee

Spain – Andrea Valero

Sri Lanka – Lihasha White

Suriname – Chiara Wijntuin

Sweden – Daniella Lundqvist

Switzerland – Naima Acosta

Tanzania – Naisae Yona

Thailand – Praveenar Singh

Trinidad and Tobago – Latifah Morris

Turkey – Ceren Arslan

Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson

Ukraine – Sofiya Tkachuk

United Arab Emirates – Mariam Mohamed

United States Virgin Islands – Britanny Robinson

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Hương Giang Nguyễn

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabwe – Lyshanda Moyas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias