Accidente en Miss Grand Tailandia: Candidata pierde su dentadura en el escenario

Bangkok, Tailandia.- Había ensayado cada paso, calibrado cada sonrisa, estudiado cada ángulo posible. Pero ningún ensayo puede preparar a una candidata para el momento en que su recubrimiento dental cae al escenario en plena presentación ante el jurado. Eso fue exactamente lo que vivió Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, durante la ronda preliminar del Miss Grand Tailandia 2026, celebrada el 25 de marzo en Bangkok. El incidente ocurrió cuando Chanago apenas comenzaba su discurso de presentación, y el recubrimiento de sus dientes delanteros se soltó de improviso. Las cámaras, que en ese momento realizaban un primer plano de su rostro, capturaron el instante con una precisión involuntaria que ningún director de producción habría podido planear. La pieza cayó frente a las cámaras que transmitían el evento en vivo, sorprendiendo tanto al jurado como a la audiencia. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó la diferencia. Chanago actuó con discreción y profesionalismo. Recogió la pieza afectada sin perder la compostura ni interrumpir su desfile, realizando su recorrido hasta el final.

Giró brevemente el rostro, resolvió el inconveniente y retomó su presentación como si el tiempo simplemente hubiera decidido borrar ese segundo de su memoria.

El trasfondo del percance tiene una explicación médica. La concursante se encontraba tan inmersa en las exigencias del certamen que no pudo someterse a un tratamiento dental completo, por lo que optó por una solución temporal: una cobertura o carilla provisional. Esa misma pieza, colocada a contrarreloj por las circunstancias del concurso, fue la que terminó cediendo ante las luces del escenario. Chanago ostenta actualmente el título de Miss Grand Pathum Thani 2026 y es considerada una de las participantes destacadas por su experiencia en modelaje y dominio escénico. En los circuitos de belleza tailandeses la conocen también por su apodo, "Panda", un detalle que contrasta con la fortaleza que demostró en ese momento. El video recorrió las plataformas digitales en cuestión de horas. Su aplomo frente a la adversidad se convirtió en tema de conversación en la audiencia digital y aumentó la atención sobre su participación. Las reacciones fueron divididas desde el principio: mientras algunos usuarios señalaron el descuido como un factor que podría pesar en la evaluación del jurado, una parte significativa del público digital reconoció en su reacción una cualidad que los certámenes de belleza contemporáneos cada vez valoran más, la capacidad de mantener la cabeza fría cuando el escenario se vuelve en contra. El Miss Grand Tailandia 2026 reúne a 77 concursantes de distintas provincias del país para elegir una representante nacional en ruta al Miss Grand International 2026.