Michelle Sánchez sueña con ser periodista y presentadora de televisión

La carismática jovencita visitó la sala de Redacción de EL HERALDO y compartió sus primeras impresiones después del gran día. “La verdad estoy muy sorprendida con todo esto, incluso con la portada. Y una parte de mí sí lo esperaba, pero no de una manera tan grande. El año pasado, que también participé, sobresalí, pero no así”, relató Michelle.

Michelle considera que la elección del traje, la manera de bailar y la práctica constante hacen a una buena palillona. Y en su caso, se trata de la construcción de una visión que ha mantenido por mucho tiempo. “Desde pequeña me ha gustado bailar y siempre quise ser palillona”, asegura.

Pero esta faceta podría ser solo su introducción a los medios. “Me gustaría ser periodista y presentadora. Desde pequeña he visto a las presentadoras y me han llamado bastante la atención. Cuando me gradúe quiero sacar periodismo en la universidad y tal vez se me dé la oportunidad de entrar en los medios de comunicación” confesó.