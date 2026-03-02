Michael J. Fox reaparece y es ovacionado en los Actor Awards 2026

El protagonista de "Volver al Futuro", que su presencia es poco habitual en eventos públicos por su estado de salud provocado por el Parkinson, habló y marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de premios.

La aparición del actor, de 64 años, fue durante el segmento inaugural "Soy actor" donde distintas figuras comparten reflexiones personales sobre su carrera y el significado que ha tenido en sus vidas.

California, Estados Unidos.- El actor Michael J. Fox protagonizó uno de los momento más emotivos de los Actor Awards 2026 , que se realizó el domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, al hablar sobre su esposa e hijos.

Cuando dijo sus primera palabras, inició de inmediato una ola de aplausos y gritos de reconocimiento entre los asistentes. "Cuando dejé la escuela, me mudé de Canadá a Los Ángeles para intentar convertirme en actor. Un profesor me dijo: ‘Fox, no vas a ser lindo para siempre’. Yo no sabía qué responder, así que le dije: ‘Tal vez solo el tiempo suficiente, señor’".

En su intervención, Fox mencionó que uno de los papeles que marcó su carrera y su vida fue la serie Family Ties, donde interpretó a Alex Keaton, lo que lo convirtió en uno de los rostros más íconicos de la televisión en los 80. Sin embargo, recalcó que no fue el papel que cambió su vida, fue conocer a su esposa Tracy Pollan.

"Después de tres años buscando oportunidades en Los Ángeles, terminé en Family Ties, donde recibí el mayor regalo de mi carrera. Conocí a mi esposa, la actriz Tracy Pollan, que interpretaba a Ellen, mi novia en la serie. Y ella me dio cuatro regalos: nuestros hijos Schuyler, Aquinnah, Esmé y Sam. A veces me gusta recordarles que, si no fuera por la actuación, ellos no estarían aquí".

El actor estuvo acompañado en los Actors Awards de su hijo Sam, de 36 años, a quien presentó y aclaró que él no es actor y que solo era su cita para esa noche.

Concluyó su presentación con el mensaje: "Soy Michael J. Fox. Soy papá y soy actor".