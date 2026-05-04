El Met de Nueva York inaugura ‘Costume Art’ explorando la moda y la anatomía humana

Nueva York.- El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentó este lunes 'Costume Art', una exposición que explora mediante cuerpos de todo tipo la relación histórica -incluso a veces visceral- entre la moda, el arte y la anatomía humana, lo que se traduce en el pistoletazo de salida para la Met Gala. La muestra se adentra en la vulnerabilidad humana a través de diseños que van desde los corsés ortopédicos de Frida Kahlo hasta un detallado estampado de la anatomía de Adán.

La inauguración se produjo de la mano de la ex editora jefe de la revista Vogue y anfitriona de la gala, Anna Wintour, quien este lunes se quitó sus icónicas gafas de sol para aplaudir la creación de las nuevas galerías de casi 1,100 metros cuadrados (12,000 pies cuadrados) ubicadas junto al Great Hall, destinadas a mostrar la intersección entre la moda y el arte. "Las nuevas galerías entienden que una ciudad sin arte o sin cultura, animando sus instituciones y sus calles, moriría", sentenció Wintour, quien a lo largo de su trayectoria ha recaudado 500 millones de dólares para la institución. No obstante, en esta edición, algunos sectores de la Gran Manzana se han mostrado en contra del patrocinio del multimillonario Jeff Bezos, ya que el fundador y presidente ejecutivo de Amazon y su esposa, Lauren Sánchez, son los principales financiadores de la Met Gala y de su exposición. La noche de este lunes, el Met celebrará la apertura con su mundialmente famosa gala, para la cual ha anunciado una recaudación histórica de 42 millones de dólares, superando así la cifra récord del año pasado de 31 millones de dólares.

De Adán y Eva a Frida Kahlo

Para entrar a la muestra, el visitante tiene que atravesar un largo pasillo recubierto de tela de terciopelo rosa para ser recibido por dos maniquíes que representan a los primeros seres humanos según la narrativa bíblica. Eva lleva un conjunto de tul transparente con ganchos de metal que revela y oculta simultáneamente el cuerpo, así como una manzana en la mano. Mientras, el maniquí de Adán no deja nada a la imaginación, ya que luce un diseño con estampado 'trompe l'oeil' (ilusión óptica o trampantojo) de la totalidad de la musculatura masculina y unas botas marrones. A sus pies, un grabado de Adán y Eva del artista italiano Marcantonio Raimondi. La muestra presenta 400 objetos -la mitad piezas de moda y el resto, grabados, jarrones, estatuas, pinturas y fotografías- que entablan un "diálogo" entre las prendas del Instituto del Traje expuestas en maniquíes que, en vez de cara, tienen un espejo y obras de arte que van desde objetos de la prehistoria hasta arte vanguardista.

Cuerpos inclusivos