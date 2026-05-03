¿Por qué el Met Gala 2026 ha generado protestas contra Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

Los Ángeles, Estados Unidos.-Jeff Bezos y Lauren Sánchez han abonado al menos 10 millones de dólares para copatrocinar el Met Gala 2026, celebrado este lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La cifra, que según algunas fuentes podría alcanzar los 20 millones, sitúa a la pareja en la cúspide de una velada cuyo tema este año es "Costume Art" y en cuyos comunicados y tarjetas de invitación figura el apellido Bezos. La pareja comparte el título de copresidentes honorarios con Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la propia Wintour, que desde hace décadas utiliza el evento para recaudar fondos en beneficio del Anna Wintour Costume Center del Metropolitan Museum.

La gala recaudó 31 millones de dólares en 2025, la cifra más elevada en sus 77 años de historia. Esta edición, los precios individuales de las entradas ascienden a 100.000 dólares, frente a los 75.000 del año anterior, mientras que el precio de una mesa se mantiene en 350.000 dólares. Entre los compradores de mesa de 2026 figuran OpenAI, Meta y Snapchat. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan asistirán por primera vez. El respaldo de Wintour a los Bezos no es reciente. La editora había aparecido junto a Lauren Sánchez en la portada digital de Vogue el pasado junio, con motivo de la boda veneciana de la pareja, a la que acudieron Kim Kardashian, Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio.