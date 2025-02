Mejor película en los Oscar: los géneros que la Academia suele premiar

En esa línea, The Hollywood Reporter realizó un análisis de los géneros o categorías que más veces han conquistado esta estatuilla a lo largo de los 97 años de historia de la premiación. La terna actual, por supuesto, es tomada en cuenta.

Los Ángeles, California.- A menos de una semana de que la Academia haga eco de sus ganadores en la edición 2025 de los Oscar, todo tipo de pronóstico parece ser bien recibido, sobre todo cuando no hay una clara favorita para llevarse el galardón a Mejor película .

Para empezar, las narrativas centradas en personajes históricos y sus influencias en eventos clave han sido recurrentes. Oppenheimer (2023) es la galardonada más reciente en esta categoría, y en años anteriores también lo lograron Green Book (2018), Spotlight (2015), “12 años de esclavitud” (2013) y “El discurso del rey” (2010).

Para la edición 2025, I Am Still Here reafirmaría la tendencia del drama biográfico como una de las elecciones predilectas de la Academia.