Camila en Honduras: fijan nueva fecha y lugar para el concierto

“¡Aparten la fecha! HN. Tenemos una cita el 22 de marzo y no pueden faltar. Será una noche inolvidable” fue el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Camila el pasado fin de semana, en compañía de una imagen que oficializa la noticia.

Por otra parte, no se ha oficializado ningún comunicado que explique los motivos del cambio de fecha y de lugar en donde Camila finalmente hará su regreso a Honduras, pero muchos aluden a que seguro no se logró la venta estimada de boletos a tiempo.

Los seguidores continúan consultando cuál será el proceso de reembolso para quienes no puedan o no quieran acudir al concierto en la nueva fecha, una duda que no ha sido respondida.