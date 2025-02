Oscar 2025: Emergentes en pugna por el premio a Mejor director

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cinco cineastas, mayormente vinculados al circuito independiente, se disputan el Oscar a Mejor director.

Con propuestas osadas, esta edición desprende una apuesta renovada en el panorama cinematográfico.

James Mangold, cuya trayectoria incluye “Inocencia interrumpida”, Walk the Line, The Wolverine, “Logan”, Ford vs. Ferrari y “Indiana Jones y el dial del destino”, regresa con A Complete Unknown.

La película, que narra al joven Bob Dylan en el Festival de Folk de Newport en 1965, acumula ocho nominaciones, entre ellas las de actor principal y de reparto.

Por otro lado, Jacques Audiard impulsa una campaña sin precedentes con “Emilia Pérez”, protagonizada por Karla Sofía Gascón. Este surrealista relato sobre un narcotraficante transexual mexicano se perfila entre los favoritos, mientras Netflix despliega todos sus recursos para promover el filme, a pesar de la polémica en torno a su protagonista.