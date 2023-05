Megan Fox y su dismorfia corporal: un viaje sin fin para aprender a amarse a sí misma

En una entrevista compartió su experiencia de vivir con este trastorno: “Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, aseguró la actriz.

En la entrevista, además confesó que no sabe a qué se deba su dismorfia corporal ya que creció en un hogar religioso donde no existían comentarios de ningún tipo hacia su cuerpo. “Nunca fui la chica hermosa de mi escuela, tenía frenillos y teñí mi cabello de naranja. No era la chica popular. Siempre fui la solitaria. Creo que había permitido que otras personas me mintieran y por mucho tiempo no viví mi propia vida siendo yo misma” dijo.