Medios mexicanos afirman que Fátima Bosch tiene una relación con un hondureño

Ciudad de México, México.-La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, fue vista con un hombre el fin de semana y muchos aseguran que se trata de un nuevo amor.

La famosa mexicana ha aclarado en reiteradas ocasiones que se encuentra soltera, pero el fin de semana se viralizó un video en el que se le puede ver agarrada de la mano de un hombre.

En la imagen, compartida por el medio de entretenimiento El Junket, se puede ver a un apuesto caballero de la mano a la famosa; el hombre es de cabello oscuro, facciones pronunciadas y estatura superior a 1.80.