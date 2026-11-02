Medios mexicanos afirman que Fátima Bosch tiene una relación con un hondureño

Ciudad de México, México.-La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, fue vista con un hombre el fin de semana y muchos aseguran que se trata de un nuevo amor.
La famosa mexicana ha aclarado en reiteradas ocasiones que se encuentra soltera, pero el fin de semana se viralizó un video en el que se le puede ver agarrada de la mano de un hombre.
En la imagen, compartida por el medio de entretenimiento El Junket, se puede ver a un apuesto caballero de la mano a la famosa; el hombre es de cabello oscuro, facciones pronunciadas y estatura superior a 1.80.
El medio mexicano Milenio en su portal digital no brindó detalles de quién sería el presunto nuevo amor de la mujer más bella del universo.
Por su parte, el medio de prensa rosa XEVT, de Tabasco, México, de donde Bosch es originaria, confirmó que el misterioso hombre se trataría de un empresario hondureño.
"Las especulaciones sobre el supuesto noviazgo cobraron fuerza luego de que internautas y seguidores de la farándula señalaran que ambos han sido vistos juntos en distintos eventos y lugares públicos", afirma el medio tabasqueño.
Cabe mencionar que ni el hondureño ni la Miss Universo 2025 han salido a negar o afirmar la relación.
Se siguen en redes sociales
Un aspecto que los internautas han destacado es que ambos se siguen en Instagram.
Un dato a destacar es que la Miss Universo sigue a varios miembros de la familia, avivando los rumores de una relación con el hondureño.
Por su parte, el empresario tiene su cuenta privada, por lo que poco se conoce sobre su vida personal.