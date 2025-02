Marvel Studios lanza el primer tráiler de “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Marvel Studios ha presentado el primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, la esperada película que introduce a la icónica familia de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

2

La cinta está protagonizada por Pedro Pascal (The Last of Us) como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby (Napoleón) como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn (Stranger Things) como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach (The Bear) como Ben Grimm/La Cosa. Además, el elenco incluye a Ralph Ineson como Galactus, Julia Garner como Silver Surfer, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich.

3

El tráiler muestra un vistazo a la vida de los protagonistas antes y después de obtener sus poderes, además de un adelanto del villano Galactus. Más allá de la acción, el avance resalta la importancia del equipo como una unidad familiar. “Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, como una familia”, dice Kirby en el clip.