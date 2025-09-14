Martha Higareda y Lewis Howes anuncian el género de sus bebés

California, Estados Unidos.- Martha Higareda y Lewis Howes compartieron con el público un momento que marca un hito en su vida: la revelación del género de sus bebés, fruto de un embarazo gemelar que esperan con entusiasmo para mediados de octubre.

Durante una conferencia de Howes, la pareja subió al escenario para la dinámica de la revelación. Martha vistió un vestido azul largo acompañado de una chaqueta blanca, recordando el instante en que Lewis le propuso matrimonio en septiembre de 2023.

El momento clave llegó con un "¡1, 2, 3!" del público.

Las luces se tiñeron de rosa y los efectos especiales con humo anunciaron que la primera bebé será niña.

Tras un breve abrazo y la emoción compartida, se dio paso a la segunda revelación. Nuevamente, el lugar se iluminó de rosa, confirmando que la pareja espera a dos niñas.