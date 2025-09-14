Martha Higareda y Lewis Howes anuncian el género de sus bebés

California, Estados Unidos.- Martha Higareda y Lewis Howes compartieron con el público un momento que marca un hito en su vida: la revelación del género de sus bebés, fruto de un embarazo gemelar que esperan con entusiasmo para mediados de octubre.
Durante una conferencia de Howes, la pareja subió al escenario para la dinámica de la revelación. Martha vistió un vestido azul largo acompañado de una chaqueta blanca, recordando el instante en que Lewis le propuso matrimonio en septiembre de 2023.
El momento clave llegó con un "¡1, 2, 3!" del público.
Las luces se tiñeron de rosa y los efectos especiales con humo anunciaron que la primera bebé será niña.
Tras un breve abrazo y la emoción compartida, se dio paso a la segunda revelación. Nuevamente, el lugar se iluminó de rosa, confirmando que la pareja espera a dos niñas.
Los felices padres celebraron el acontecimiento en redes sociales con un mensaje en inglés y español.
"¡¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!!", acompañado de felicitaciones y buenos deseos de sus seguidores.
El anuncio del embarazo
Inicialmente, la actriz mexicana pensaba que esperaba un solo bebé, pero los médicos le informaron que en realidad serán gemelos, una sorpresa que ambos recibieron entre lágrimas y con una mezcla de asombro y alegría.
En entrevista con la revista Caras, Higareda calificó la noticia como una auténtica “doble bendición”.
“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, agregó la intérprete, visiblemente emocionada.