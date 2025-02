Marco Matute, el tenor hondureño que percibe la música como un “reflejo de la vida”

Mantener la humildad, enfocarse y tener paciencia. Me enseñaron que la voz es como un burro fiel; es decir, a veces no quiere hacer nada, pero si la cuidas, te acompañará toda la vida. Hay que ejercitarla y no abusar de ella.

Por accidente. A los 15 años vi una fila de muchachas en una audición, me metí sin saber, improvisé algo y me dieron un papel principal. Luego conocí a grandes mentores, incluidos directores de Broadway y músicos de jazz.

22

También me interesa el comercio. He trabajado con Adidas y como importador, especialmente de quesos y café. Me duele ver que el café hondureño, de altísima calidad, se vende barato mientras otros lo revenden caro. Hay que cambiar eso.

23

Además, veo oportunidades en criptomonedas. En Roatán es legal establecer bancos cripto. Si Honduras abre ese mercado, podríamos crecer mucho, como lo ha hecho El Salvador. Mi objetivo es impulsar el desarrollo, la educación y el comercio del país, creando puentes con Estados Unidos y el mundo.

24

Quiero ver a Honduras sin pobreza, sin hambre, con educación accesible. Mis canciones también tocan temas serios, porque la música es una herramienta para abrir diálogos y generar cambios. Vamos paso a paso.

25

Muchos niños y jóvenes hondureños podrían verlo como una inspiración. ¿Qué mensaje les daría a aquellos que sueñan con hacer carrera en la música, pero que enfrentan barreras que hacen parecer muy lejano ese sueño?

26

La luz que tienen en sus corazones viene de Dios, no de la nada. No paren. Una vez conocí a un hombre en la calle que me dijo que su mayor problema fue el miedo. El miedo es solo una emoción momentánea. Desde entonces, cuando lo siento, lo enfrento. A los jóvenes les digo: no tengan miedo, sigan soñando y esforzándose.