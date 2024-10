I Pagliacci: un espectáculo de ópera y drama llega a Honduras

2

La Fundación Musical de Honduras y la Asociación Filarmónica Coral de Honduras dan por inaugurada la temporada de ópera 2024 con la presentación de una de las obras más famosas y prestigiosas de todos los tiempos, a cargo de un elenco internacional de talentos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México se reunieron por primera vez.

“Yo debuté en este país. He cantado en muchos países del mundo y siempre cuento que mi debut fue en Honduras. Y 30 años después sigo sintiendo la misma emoción por estar aquí”, expresó el tenor mexicano Carlos Galván . “Esta es una de las óperas más actuales, de la vida real. Y me identifico mucho con mi personaje porque me gusta vivir cada día con intensidad”, agregó.