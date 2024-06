Marca Registrada pide a Belinda retomar colaboración tras polémica

“Fue un malentendido nada más, con relación al pasado de la muchacha, y pues a mí no me incumbe eso”, dijo a las cámaras y micrófonos que se encontraban ahí, entre ellas la de “Ventaneando”.

A pesar de la cancelación, Fidel Castro dejó claro que no guarda resentimientos hacia Belinda y que la banda estaría encantada de retomar la colaboración en el futuro. “Somos unas personas maduras, no tenemos algún resentimiento y si ella quiere volver a grabar otra canción, yo voy y la grabamos; no pasa nada”, comentó Castro.