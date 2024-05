¿Mensajes con Belinda?: Razón por la que Nodal y Cazzu habrían terminado

Y es que, según algunos reportes de fuentes cercanas citadas por el programa “Dulce y Picosito” Cazzu le habría encontrado a Nodal, mensajes con la intérprete de “El baile del sapito”.

Esta teoría fue avivada por un tweet que la argentina escribió: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Comentario que, según los presentadores del espacio, habría surgido luego de que “ellos [Nodal y Belinda] estaban chateando en privado. Evidentemente a Cazzu no le gustó y por eso estaba tan enojada. Por supuesto es un trascendido, porque nadie sabe qué hay en el fondo de la olla”, mencionó.