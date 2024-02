Cactus: las referencias de la nueva canción de Belinda hacia Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Belinda lanzará su nuevo tema “Cactus” con el que hará oficial el álbum más “personal” en el que ha venido trabajando a lo largo de su trayectoria musical y en el que aseguró todas sus canciones están dedicadas. La ojiverde anunció a finales de 2023 que su nuevo material discográfico abordaría temas “muy personales” luego de hacer catarsis a través de la música. “Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, reveló cuando anunció su nuevo proyecto.

Ahora, a pocas horas que se estrene su canción “Cactus” los fanáticos se han sorprendido con los adelantos que se han dado a conocer sobre este sencillo y que por lo que se sabe está dedicado a su exprometido Christian Nodal.

Una de las referencias más evidentes es el nombre de la canción, pues hace referencia a una de las plantas favoritas del máximo exponente del regional mexicana e incluso lo utilizó en la promoción de su Forajido Tour. Además, cuando Beli compartió imágenes del videoclip lo primero que publicó fue el tatuaje de los ojos que Nodal se tatuó en el pecho cuando ambos estaban en una relación. De igual forma muestra a un hombre tatuarse las iniciales BELI, así como lo hizo su ex abajo de la oreja.

De igual forma, en el video se ve a un hombre usando un sombrero muy similar al que usa el intérprete de “Ya no somos ni seremos” durante sus actuaciones.

¿Qué dice la letra de Cactus?

Aunque la canción se estrenará oficialmente a las 8:00 de la noche -hora de Honduras- en redes sociales se comenzó a viralizar fragmentos del corrido tumbado que habla de desamor. “Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, se escucha cantar a Belinda.

“Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir.. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, son algunos de los fragmentos que se viralizaron de “Cactus”.

Relación de Belinda y Nodal

Belinda y Nodal fueron una de las parejas más mediáticas y queridas en el mundo del espectáculo cuando comenzaron su noviazgo en agosto de 2020.

La cantante de origen español se dejó ver, como nunca antes lo había hecho, muy enamorada de Nodal. En pocos meses de haber iniciado su romance la pareja se comprometió en Barcelona y mostraron su amor al mundo entero. Sin embargo, meses antes de llegar al altar la pareja le puso punto final a su relación, pero esta parece no haber terminado en buenos términos y comenzaron a enfrentar una serie de polémicas luego que Nodal revelara una conversación en la que la española le pedía dinero para arreglarse los dientes.

