Reacción de Paquita la del Barrio ante “Cactus”, la nueva canción de Belinda

En ese sentido, Paquita respondió diciendo: “Es un poco difícil entender a la gente, pero a lo largo de mi vida he aprendido a valorarme y a no derramar lágrimas por alguien que no vale la pena”.

La rueda de prensa, en la que Paquita la del Barrio hizo estas declaraciones, fue para anunciar su participación en el concierto que ofrecerá la Sonora Santanera en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 18 de febrero.