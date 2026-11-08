Octavio Ocaña: Así luce actualmente la tumba del actor de "Vecinos"

Ciudad de México, México.- Ana Lucía Ocaña visitó la tumba de su hijo, el actor Octavio Ocaña, este 7 de noviembre, fecha en que habría cumplido 28 años, y mostró en Instagram imágenes del sitio donde reposa en Villahermosa, Tabasco. Las fotografías de la visita forman parte de una serie de recuerdos más amplia en la cuenta @analuciaocaa. Ahí la madre del intérprete de Benito Rivers en “Vecinos” reunió también retratos de su niñez y escenas de las grabaciones de la serie. En el texto escribió que su hijo es “el ángel más hermoso” y que “Hoy estaría cumpliendo 28 años”. La sepultura, de acuerdo con la imagen que compartió ayer, luce llena de detalles. Una cruz blanca con el nombre del actor se levanta sobre una base de piedra, junto a una figura de ángel.

Sobre la plancha hay autos de miniatura, pequeñas calaveras y una placa dorada. Arreglos de flores amarillas y naranjas rodean el espacio, y un ramo con una rosa roja acompaña el costado derecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Octavio fue sepultado en el Recinto Memorial de Villahermosa, días después de su muerte, ocurrida el 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Aquella mañana, entre aplausos de familiares y amigos, su madre se despidió con palabras que TV Azteca recogió en su cobertura.

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Con el paso de los años, el lugar ha cambiado poco en su esencia y mucho en sus ofrendas. En octubre de 2025, cuando se cumplieron cuatro años de su muerte, Bertha Ocaña, hermana del actor, publicó fotografías de la tumba que Heraldo de México describió como sencilla, cuidada y colmada de flores. Esa misma temporada, Milenio informó que la familia colocó una ofrenda de Día de Muertos con dulces, veladoras, papel picado y flor de cempasúchil. La visita de este cumpleaños llega con el proceso judicial abierto. En diciembre de 2023, el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz fue sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión por abuso de autoridad y homicidio, condena que el Tribunal Superior del Estado de México redujo después, según reportó TV Azteca.