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La familia de Octavio Ocaña acusa al padre del actor de "desaparecer" su fortuna

Ana Lucía y Bertha Ocaña exigen cuentas al padre del actor: nadie sabe qué pasó con el dinero que "Benito" de "Vecinos" ganó desde los seis años

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 13:45
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Ana Lucía Ocaña no tiene pensión, no tiene bienes a su nombre y, según ella misma relató ante las cámaras del programa De Primera Mano, tampoco recibió un solo peso del patrimonio que su hijo pudo haber acumulado durante los años que pasó frente a las cámaras de Televisa.

 Foto: Cortesía redes sociales
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La madre del actor que le dio vida a Benito Rivers en "Vecinos" no solo desmintió a su exesposo, Octavio Pérez, sino que fue más lejos y lo acusó de mentir en todo cuanto ha declarado públicamente desde que su separación salió a la luz.

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"Esta persona, padre de mis hijos, cuando le dan el derecho siempre de hablar, desafortunadamente siempre dice muchas mentiras. Él en todo miente", sostuvo Ana Lucía en esa entrevista, donde estuvo acompañada por su hija Bertha, la hermana gemela del actor fallecido.

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El conflicto familiar, que arrastra meses de tensión pública, tomó mayor fuerza tras el divorcio y los temas económicos que salieron a la luz. Pero lo que más revuelo generó no fue la separación en sí, sino la pregunta que Bertha Ocaña dejó sin respuesta satisfactoria respecto al dinero que Octavio ganó durante su exitosa trayectoria actoral, que comenzó cuando tenía apenas seis años.

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Según Bertha Ocaña, esos recursos fueron administrados por su padre desde que el actor era menor de edad, pero aseguró que no existe claridad sobre el destino de ese dinero.

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"No sabría decirte como tal en qué paró ese dinero, pero nunca paró en propiedades, ni en inversiones... que beneficiara a mi hermano", declaró la joven.

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Y fue aún más contundente al señalar que, de seguir con vida, Octavio Ocaña podría no haber tenido nada a su nombre pese a su exitoso paso por la televisión.

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La sombra sobre las finanzas del actor se suma a una disputa doméstica que ya tiene ribetes legales. La madre de Octavio Ocaña afirmó que desde su separación no recibe ni un solo peso, y que en el pasado tenía que pedirle dinero casi rogando. "Por favor, le rogaba para que me depositara y de lástima me mandaba así lo que se le daba su gana... Hasta que yo dije: 'Cero, cero. No me humillo más por ni un peso'", relató.

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Bertha, por su parte, salió al paso de las declaraciones que su padre dio en televisión en días previos, donde aseguró que sí apoyaba económicamente a su expareja.

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"Él dijo que le pasaba dinero a mamá y eso es mentira. Mi mamá tiene pruebas de que no es así", respondió la hija, quien también advirtió que la situación podría escalar. "Mi mamá va a tener que llegar a otras instancias, obviamente más delicadas... no hemos querido afectarlo por ese lado, pero va a tener que ser así", anticipó.

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La fractura familiar tiene una historia que precede al escándalo económico. Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez se casaron en 1990 y de su unión nacieron tres hijos: Octavio, Bertha y Ana Leticia. Durante más de tres décadas, Ana Lucía revela que él le repetía los roles que tradicionalmente se usaban en la sociedad, donde la mujer se quedaba en casa mientras el hombre solo proveía económicamente.

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Esa dependencia económica, construida a lo largo de décadas, es hoy la principal fuente de vulnerabilidad de Ana Lucía. "El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente, me está costando mucho trabajo. Se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento", describió.

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