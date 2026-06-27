La familia de Octavio Ocaña acusa al padre del actor de "desaparecer" su fortuna

La sombra sobre las finanzas del actor se suma a una disputa doméstica que ya tiene ribetes legales. La madre de Octavio Ocaña afirmó que desde su separación no recibe ni un solo peso, y que en el pasado tenía que pedirle dinero casi rogando. "Por favor, le rogaba para que me depositara y de lástima me mandaba así lo que se le daba su gana... Hasta que yo dije: 'Cero, cero. No me humillo más por ni un peso'", relató.