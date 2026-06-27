La pesadilla del actor Faizon Love: entre problemas legales, pobreza y disputa por paternidad

Es pobre y recientemente salió de prisión, ¿qué ha sido de la vida del actor Faizon Love? Aquí te contamos todos los detalles.
El actor, de 58 años y residente en California, fue arrestado inicialmente y posteriormente trasladado al condado de Hillsborough, en Florida, donde permaneció detenido antes de su liberación el viernes 19 de junio, según registros judiciales y declaraciones de su abogado.
Su situación legal se agravó luego de una audiencia vinculada a un proceso de declaración de paternidad reabierto el 11 de junio por Tiffany Lee, identificada como su expareja, quien lo acusa de adeudar pagos de manutención infantil.
De acuerdo con documentos y reportes citados por medios como Complex y TMZ, Lee afirma que Love adeuda aproximadamente 250 mil dólares en manutención infantil no pagada, además de señalar que el actor habría expresado su intención de evitar los pagos dejando de trabajar.
Durante la audiencia en el tribunal, el abogado de la demandante aseguró que el actor no había cumplido con las obligaciones impuestas por la corte durante años, lo que intensificó el conflicto legal entre ambas partes.
Por su parte, el abogado de Faizon Love defendió al actor, alegando que está siendo presentado de forma negativa y que ha enfrentado importantes dificultades económicas y personales, incluyendo períodos de falta de vivienda.
En su comparecencia, Love explicó ante el tribunal que sus ingresos no le permiten cubrir los 2,500 dólares mensuales establecidos para la manutención infantil, y señaló que depende principalmente de regalías limitadas provenientes de su participación en la película Elf, estimadas en alrededor de 10,000 dólares anuales.
Documentos judiciales también indican que el ingreso anual más alto del actor en los últimos cinco años ha sido de aproximadamente 13,000 dólares, mientras que para 2025 reportó ingresos de cero, lo que refuerza su argumento de insolvencia económica.
Durante la audiencia, su abogado también reveló que el actor perdió una oportunidad laboral en una producción cinematográfica debido a su encarcelamiento, aunque destacó que Love mantiene interés en continuar su carrera en la actuación y la escritura.
El tribunal estableció una fecha límite para el 1 de julio, en la que Faizon Love deberá presentar una declaración financiera que demuestre su incapacidad de cumplir con los pagos ordenados. Mientras tanto, su defensa anunció que solicitará una modificación de la manutención infantil, en un caso que continúa en desarrollo.