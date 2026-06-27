Dua Lipa inaugura en Oporto una biblioteca contra la censura

"Esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer", añadió la cantante, que invitó al público a visitar el espacio porque, a su juicio, "a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él".