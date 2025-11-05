  1. Inicio
Madonna corona a Rosalía: la "reina del pop" elogia "Lux" y la llama "visionaria"

La cantante catalana Rosalía está a punto de desatar una nueva revolución con el lanzamiento de su esperadísimo nuevo álbum, "Lux", este viernes

  • 05 de noviembre de 2025 a las 08:38
La "Reina del Pop" ha utilizado su cuenta de Instagram para alabar el proyecto, declarando que no puede dejar de escuchar a la española y calificándola como una "auténtica visionaria".

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, 'Lux', destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

"Eres una auténtica visionaria", le dice en Instagram la 'reina del pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos.

Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

Rosalía asegura que su nuevo disco está "inspirado" en las "mujeres santas"

'Lux', su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes. La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Este martes 'Reliquia', el segundo tema extraído de su álbum, fue publicado por sorpresa. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

Redacción web
Redacción/EFE

