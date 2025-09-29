Madonna atribuye su éxito a la espiritualidad: “No estaría aquí sin ella”

Madonna, a sus 67 años, reveló que la espiritualidad ha sido el eje de su carrera y la razón de su permanencia en la cima.
En una conversación con Jay Shetty para el pódcast On Purpose, la artista expuso cómo este camino comenzó en 1996, cuando descubrió la Cábala poco antes del nacimiento de su hija Lourdes, y cómo desde entonces orienta cada paso de su vida y obra.
“Necesitas ser espiritual para ser exitoso. El éxito es tener una vida espiritual, punto. No estaría aquí si no la tuviera”, afirmó la intérprete, convencida de que su fuerza creativa y su capacidad de reinventarse provienen de esa búsqueda interior.
Para Madonna, el éxito no se mide en premios ni ventas, sino en lo que se hace por los demás: “¿Qué he hecho por los demás? Esa es realmente la única forma de tener éxito en la vida”.
Durante la charla, la cantante recordó que la luz cobra sentido en los momentos difíciles.
“La mayor cantidad de luz se revela donde hay oscuridad. Cuando estás en una habitación oscura, enciendes la luz. Si ya hay luz, ¿qué haces? No hay esfuerzo. Entonces, ¿debemos buscar la oscuridad?”, reflexionó.
Su maestro de Cábala, Eitan Yardeni, la acompaña en un nuevo curso, The Mystical Studies of the Zohar, que se lanzará el 29 de septiembre.
Madonna enfatizó que su propósito es compartir lo aprendido: “Lo quiero todo, pero quiero que sea para compartirlo, no para guardarlo solo para mí”.
La artista también admitió que durante años fue “esclava o víctima de la opinión de los demás”, pero ahora asume que “no encajar es lo que te salva”.
Esta visión, asegura, le permite atravesar la fama y la crítica con humildad. “La sabiduría espiritual no es útil cuando todo va bien, sino cuando te enfrentas a dificultades... Es útil recordar que en cualquier momento todo puede desaparecer. Así que no lo des por sentado. Ten humildad”, concluyó.