Madonna estrena Confessions II - The Film en YouTube: fecha y detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Madonna presentó hoy ante el público del Beacon Theatre de Nueva York el filme que acompaña su próximo álbum, y confirmó que el mundo podrá verlo de manera gratuita en YouTube apenas tres días después de su estreno en pantalla grande. La artista anunció que pondrá a disposición del público Confessions II – The Film en YouTube el 8 de junio a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. En lugar de reservar el material para una plataforma de pago, Madonna opta por la distribución abierta, apostando por el alcance masivo que YouTube garantiza a nivel global. El filme fue dirigido por David Toro y Solomon Chase, el dúo conocido como TORSO, y es descrito como una obra visual ambiciosa de más de 10 minutos de duración, construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum. Entre los temas que la componen figuran I Feel So Free y Bring Your Love, esta última en colaboración con Sabrina Carpenter.

Según el programa oficial del Tribeca Festival, la pieza se desarrolla como un trabajo continuo que entrelaza secuencias impulsadas por la música en una experiencia cinematográfica inmersiva. El resultado, dicen los organizadores, es un viaje que transporta al espectador a través de una noche caótica que se recuerda no por lo que sucedió, sino por cómo se sintió. El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Madonna donde la artista compartió el póster de la película. En la imagen aparece suspendida de un arnés, con las piernas cruzadas y unas botas negras, sobre un llamativo fondo rojo.

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La premiere en el Tribeca Festival incluyó un elemento adicional que pocos esperaban. Tras la proyección, Madonna se unió a los directores para una conversación exclusiva moderada por Jimmy Fallon. El lanzamiento del filme se produce en medio de una semana frenética para la cantante. Un día antes, Madonna tomó Times Square por sorpresa con una actuación en vivo en alianza con Grindr, donde interpretó tres canciones de Confessions on a Dance Floor y de su próxima secuela. En ese mismo momento publicó el tercer sencillo del álbum, Love Sensation.

Confessions II está programado para salir al mercado el 3 de julio a través de Warner Records. El álbum fue concebido como la continuación directa de Confessions on a Dance Floor (2005), y para ello Madonna volvió a trabajar con el productor Stuart Price, quien coescribió y produjo el disco original. El nuevo trabajo contará con 12 canciones y una edición deluxe con cuatro temas adicionales. El tracklist completo aún no ha sido revelado de forma oficial. El camino hacia este momento comenzó en abril, cuando Madonna lanzó I Feel So Free, el primer adelanto de la era, justo antes de aparecer como invitada sorpresa en el show de Coachella encabezado por Carpenter.

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