Luisito Comunica sobre controversia con Lele Pons: ‘Yo no tiro hate, yo no soy así’

“La gente corta el cacho que sirva para el chisme porque les gusta, pero no, de verdad yo no tiro hate, yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele, mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y bueno que ahí quede”, dijo.

¿Cómo fue el conflicto?

Resulta que durante una entrevista para ExaFM, Luisito Comunica se recordó el día en que conoció a Lele Pons en un evento en Estados Unidos. Según dijo, el hecho de que ella venezolana fue lo que le animó a tener una conversación, sin embargo, resultó sorprendido al saludarla. “Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono”

Tiempo después, la famosa se posicionó en el territorio estadounidense y presumió su genétia venezolana a lo que el youtuber pensó: “Esta tremenda es latina cuando le conviene”, expresó.

Aunque el mexicano enfatizó en ese momento que su intención no era criticar sino contar la chistosa anécdota, en cuestión de minutos se viralizó en las diversas redes sociales.

Por su parte, la sobrina de Chayanne explotó ante esas declaraciones y durante una entrevista para Radio Divaza dijo que “eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok. Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito, lo admiraba”.

La famosa exhibió a Luisito Comunica con unos mensajes pidiendo disculpas por lo sucedido y aprovechó para contar que recibió mucho odio de parte de los internautas.

Por último, envió un mensaje de empoderamiento a sus seguidores diciendo que “Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas, porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate”.

