"Little Girl", la canción inédita de John Lennon que saldrá con Rubber Soul

Tegucigalpa, Honduras.- Una grabación casera inédita de 1965, titulada “Little Girl”, del archivo privado de John Lennon sale a la luz y formará parte de la próxima edición especial de Rubber Soul de The Beatles, prevista para el 2 de octubre. Este hallazgo inesperado ha sacudido a los seguidores de la banda británica y nadie tenía conocimiento de la existencia de este tema, que estuvo oculto incluso para quienes han explorado hasta el último rincón del archivo musical del grupo.

Giles Martin, productor del proyecto, fue quien recibió la canción. “Fue sorprendente”, dijo. Y reconoció que el tema apareció casi por casualidad, entregado a sus manos por el hijo de John y Yoko Ono, Sean Lennon. Martin admitió a la revista Rolling Stone: “Es de esas cosas en las que dicen: ‘Ah, y también está esto’”. “Little Girl” es una pieza íntima, una melodía sencilla y melancólica con Lennon acompañado únicamente por su guitarra acústica, mientras canta versos como “Little girl, I’ve come to say / That this has been a lovely day / I love you”. Según una publicación de Infobae, la grabación fue editada para adaptar dos fragmentos y así conformar la versión de 2 minutos y 17 segundos que llegará al público.

La canción “Little Girl” fue grabada durante uno de los periodos más frenéticos del grupo. En octubre de 1965, The Beatles ingresaron a Abbey Road con la urgencia de completar un álbum nuevo en solo cuatro semanas. Según datos, la presión los llevó a componer siete canciones en la última semana de sesiones. Por eso, resulta aún más enigmático que Lennon no incluyera “Little Girl” en la selección final. Lo más extraño de todo es que la canción nunca había circulado ni siquiera en grabaciones piratas. “No estaba seguro de si la gente sabía de ella o si estaba en YouTube. Muchas veces encuentro algo increíble y alguien me dice ‘ya lo conoce todo el mundo’, pero esta vez no fue así”, dijo Martin a The Rolling Stone.

De dónde salió la canción

Pero, ¿Cuál es el misterio detrás de su omisión? El historiador Kevin Howlett cree que es posible que John Lennon la compusiera demasiado tarde para que fuera considerada en el disco Rubber Soul. Incluso detalla que apenas existía una mención previa: unos versos similares aparecieron en una postal escrita por John, conservada en el libro The John Lennon Letters. En ella, se lee: “Little girl I’ve come to stay / And this time I just have to say / I love you”.