¿Por qué se celebra el 25 de junio como el Día de Paul, John, George y Ringo?

Londres, Reino Unido.- Si bien es cierto que a través de internet existen varias fechas que se proclaman como las verdaderas dedicadas a la banda, hasta ahora no había habido un consenso común respaldado por la marca y siempre se mantenía un debate que parece llegar a su fin gracias a la decisión tanto de la compañía discográfica como de los herederos legales de la agrupación. Una de las alternativas más conocidas es el 16 de enero debido a que en esta misma fecha en 1957 abrió ‘The Cavern Club’, el pub de Liverpool que vio los primeros directos de la banda.

Los fans también remarcan que el mismo 16, pero de 1964, la banda alcanzó el número 1 en Estados Unidos con ‘I Wanna Hold Your Hand’. La UNESCO, a pesar de no oficializarlo nunca, declaró esa jornada como el Día Internacional de los Beatles debido al amplio consenso que existía entre sus seguidores. Así, otros días como el 10 de julio también se han considerado adecuados para esta celebración y, según la propia página web de la banda, esta fecha es relevante debido al estreno en cines en 1964 de su primera película titulada ‘A Hard Day’s Night’, así como el elepé homónimo compuesto íntegramente por John Lennon y Paul McCartney. Este conjunto de días no oficiales pasará a la historia tras el comunicado de la empresa Apple Corps Ltd., fundada por la banda en 1968, y aunque la decisión de los fanáticos cuenta muchas veces más que la de una marca, se puede decir que el 25 de junio se sitúa en el podio para desbancar al resto por razones corporativas.

‘All You Need Is Love’, el himno que marcó un antes y un después

Según explica la compañía de los ‘Fab Four’, ‘All You Need Is Love’, uno de los sencillos más conocidos de la banda y de la historia del rock, llegó a más de 400 millones de personas de 24 países diferentes cuando fue presentado en el programa de la BBC llamado ‘Our World’, un espacio que se estrenó por primera vez el 25 de junio de 1967 y que estaba dedicado a presentar temas globales de actualidad y cultura, tal y como explica el propio canal británico. Este himno no fue en vano, así como la presentación dentro de este programa con perspectiva global y humanitaria, ya que, como su propio título indica, todo lo que necesitaba el mundo en ese momento era amor.

Este mensaje, que bien podría adaptarse a cualquier momento y año, surgía en pleno auge del movimiento hippie en diferentes países. Esta nueva filosofía de vida nacía como protesta a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y era un grito pacífico a favor del desarme y el no a la violencia. Los Beatles, que desde sus inicios se habían presentado como unos chicos jóvenes y formales compartiendo peinado e indumentaria con trajes negros y sobrios, daban un giro a su estética adaptándose por completo a esta nueva moda y ‘All You Need Is Love’ era la canción que lo demostraba.



Los cuatro pioneros del fenómeno fan

La influencia de los Beatles a nivel internacional era abrumadora y ya antes de pregonar estos mensajes de paz y amor se habían convertido en verdaderos ídolos de masas, probablemente los pioneros del fenómeno fan que sería tan común en las décadas siguientes. Antes de los chicos de Liverpool existían también otros referentes como los californianos The Beach Boys o el “rey del rock” Elvis Presley, que ya habían comenzado un camino nuevo en la música, pero fueron los Beatles los que realmente abanderaron el movimiento fan e hicieron que esta costumbre explotase a todos los niveles. Aunque su historia e influencia se recuerda con mucha intensidad, su recorrido en directo apenas duró 8 años, entre 1962 y 1970, momento en el que los miembros tomaron caminos diferentes y la relación con John Lennon se había mermado bastante, según la cultura popular y algunas leyendas, por su noviazgo con la artista conceptual Yoko Ono.