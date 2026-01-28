¿Listos para los Grammy 2026? Horarios, canales y los detalles de la gala

Los Ángeles.- La industria musical se prepara para la gran fiesta de la música: la edición número 68 de los Premios Grammy 2026 que se realizarán el próximo domingo 1 de febrero en Los Ángeles. ¿A qué hora y en qué canales se podrá disfrutar del evento? Aquí los detalles. La Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció a través de sus redes sociales que el epicentro de la celebración será la icónica Crypto.com Arena, el principal recinto deportivo y de entretenimiento en Los Ángeles, California.

Los artistas más influyentes de la música se disputarán el codiciado gramófono dorado. Y para esta entrega de galardones, la conducción estará a cargo del comediante Trevor Noah, quien liderará el evento por sexta ocasión consecutiva. Esta edición marcará un hito con la inclusión de dos nuevas categorías: Mejor álbum de country tradicional y Mejor portada de álbum, con la finalidad de honrar las raíces sonoras del country.

Hora y canales