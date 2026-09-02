“Libre”: la película que revive el legado de Nino Bravo desde el amor y la superación

Alfafar, España.- Lejos de ser un 'biopic' o un documental sobre uno de los grandes iconos de la música española, como podría parecer a simple vista, la comedia romántica 'Libre', que está actualmente en rodaje, homenajeará al cantante valenciano Nino Bravo (1944-1973) desde la superación, la ternura y la lucha contra los miedos e inseguridades a la que cualquier persona podría enfrentarse. "Es una película contra lo normativo y contra el deber de ser de una manera particular, una película que anima a cada uno a gozarse la vida siendo lo que es", asegura en una entrevista con EFE, durante el rodaje en Alfafar (Valencia, este de España), Alberto San Juan, el actor que da vida a Nino Bravo, el "ángel de la guarda" del protagonista, Nino Torrent, que se le aparece como una especie de amigo invisible.

Un homenaje contemporáneo

Dirigida por David Serrano y producida por Kiko Martínez (Nadie es Perfecto) y Cristóbal García (La Terraza Films), 'Libre' cuenta la historia de Nino Torrent (Jan Serra), un joven de 25 años inadaptado en busca de su lugar en el mundo que se encuentra con Clemen (Lina de Sol), ambos unidos irremediablemente por la música y, especialmente, por Nino Bravo.

"Yo recuerdo mucho ese momento del paso de la adolescencia a convertirme en un adulto y tener que encontrar bien mi identidad, mi lugar en el mundo y todas esas revelaciones vitales que tenía. Hay algo bonito de recordar eso y ver que ya no estoy ahí", confiesa Serra, actor que interpreta al protagonista. La idea de hacer este homenaje a Nino Bravo surgió de manera casi paralela entre los dos productores, amigos desde hace años, que decidieron buscar el "qué, cómo y con quién" del proyecto, junto al guionista Joaquín Oristrell, para acercar su legado desde una historia contemporánea, con conflictos y personajes actuales.

La música en el ADN

Para los productores, el "'match' perfecto" para desarrollar el proyecto llegó con Serrano, un director que "tiene la música en las venas y en su ADN" y que no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta, que vio como "una oportunidad maravillosa". "Soy muy fan de Nino Bravo", admite. San Juan, quien también se declara fan del artista y lo describe como "un cantante excepcional", reconoce que, en su preparación del personaje, se ha podido "desentender por completo" de Nino Bravo al tratarse de una figura ficticia, a excepción del aspecto y de sus canciones, a pesar de sus dotes musicales "muy de estar por casa".