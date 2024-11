Liam Payne: presentan cargos contra su amigo por “abandono de persona”

A esto se suma el hecho que la familia de Liam Payne habría iniciado acciones legales para llegar hasta las últimas consecuencias sobre la muerte del ex integrante de One Direction.

Nuevos datos, detallados en un documento obtenido por el portal estadounidense TMZ, indican que el amigo de Payne, Rogelio “Roger” Nores, enfrenta cargos de “abandono de persona”, por no haber permanecido al lado del artista a pesar de conocer su delicado estado.

El padre de Payne dijo en mayo de este año que Nores se ofreció a cuidar de Liam y supervisar su ingreso a rehabilitación, pero esta supuesta decisión no dio resultado.

Según el hotel, el personal intentó contactar a Nores cuando notaron que Liam estaba fuera de control, pero no hubo respuesta inmediata.

10

El sitio TMZ detalla además que el contratiempo para imputar a Nores en Argentina es que un juez dictaminó que los fiscales federales no tienen jurisdicción para procesarlo, sino que deben hacerlo las autoridades locales.

11

La familia de Payne no quiere cerca a Nores. La prueba es que, según medios británicos, no lo querían en el funeral del cantante que se realizó el 20 de noviembre en St. Mary the Virgin, en Amersham, Inglaterra.

12

A las honras fúnebres asistieron sus excompañeros de One Direction y su novia, Kate Cassidy, Simon Cowell y otros reconocidos personajes del mundo del espectáculo británico. Sin embargo, la presencia de Nores no serpia permitida, ya que podría generar tensiones.