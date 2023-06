Letra de BZRP Music Sessions #55, la colaboración entre Bizarrap y Peso Pluma

Sigo aquí, ando varias noches sin dormir

Estoy pedo no te voy a mentir

Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí

Y ya a no hay más cosas que contigo quiero hablar

Con otra piel yo te voy a olvidar

De mi mente yo te voy a sacar



Y yaaaa nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé que tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también y las champañitas saben bien



Así nomas compa Biza

Hasta Argentina viejillo,

Pura doble P

Arriba los corridos



Sigo aquí

Seguiré yo sin poder dormir

Todo cambio cuando te fuiste de aquí

Ya me prometí no repetir

Y ya será muy tarde pa’ cuando quieras más

Tu solita tienes que aceptar en mis brazos ya no vas a estar

Y yaaaaaa nos verán pistear

Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram

Diamantón llevo en mi Glock

Patek Phillipe es mi reloj

Yo sé que tanto me costó

Y ahora navegamos por L.A. y pa’ Sinaloa me voy también y las champañitas saben bien



Fierro a la verga viejillo

Pura doble P ay ay

Fierro a la verga