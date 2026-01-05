Leonardo DiCaprio analiza la transición del cine: “cambia a la velocidad de un rayo”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Leonardo DiCaprio analizó la transformación acelerada de la industria cinematográfica en los últimos años, marcada por el crecimiento de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos del público. “Está cambiando a la velocidad del rayo. Estamos ante una gran transición”, dijo.

Destacó que los documentales y los dramas —géneros que tradicionalmente tenían espacio en las salas de cine— ahora se han vuelto menos frecuentes en cartelera, porque los estudios priorizan contenidos que funcionen mejor en línea. Esto, según él, refleja un cambio profundo en la forma en que se consume entretenimiento. El actor expresó preocupación sobre el futuro de la experiencia cinematográfica colectiva, comparando la asistencia al cine con un espacio de nicho similar a un "bar de jazz": algo que sigue existiendo, pero que podría perder relevancia masiva frente a la comodidad del streaming.

“Primero, los documentales desaparecieron de los cines y ahora, los dramas tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en streaming”, dijo. A pesar de estas inquietudes, DiCaprio enfatizó que la experiencia de la gran pantalla sigue siendo valiosa. Subrayó la importancia de que los cineastas tengan oportunidades para crear obras únicas, con narrativa y visión artística, y que los espectadores puedan vivir esa experiencia inmersiva que solo un cine puede ofrecer.