La transparencia vuelve a imponerse en la Semana de la Moda parisina

Prada vende como panecillos calientes una falda fina como papel de fumar, Givenchy ha imaginado un top blanco literalmente diáfano y Rabanne ha creado pantalones de encaje incrustados, mientras que Ludovic de Saint Sernin dice hacer de la transparencia su “firma”, con un vestido sin espalda que no deja mucho espacio para el misterio.

“Siempre me he sentido muy cómoda con las transparencias y mostrando el cuerpo, pero de una forma elegante y sofisticada. Y esta vez hemos jugado mucho con la seda y con el tricot. En la misma prenda combinamos el tricot, que cubre zonas que igual prefieres tapar, con seda súper fluida y súper transparente”, explicó la diseñadora catalana a la AFP tras su desfile.

“¡Demasiados senos!”, se indignó la editora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, quien contó “solo 12 looks de 48” sin pezón visible debajo de la ropa, destacando con humor que las fotos del desfile no son aptas para su “diario familiar”.