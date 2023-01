El año pasado, la influencer de 42 años asistió al Met Gala con el vestido usado por Marilyn Monroe cuando cantó para el entonces presidente estadounidense John F, Kennedy para su cumpleaños en 1962.

Kardashian fue acusada inicialmente de dañar el vestido, pero la versión fue negada por el museo Ripley’s Believe It or Not!, de Los Ángeles, propietario del traje.