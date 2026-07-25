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Katy Perry rechaza uso de "Firework" en vídeo militar de la Casa Blanca

La cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca utilizó "Firework" como música de fondo en un vídeo sobre ataques militares, lo que llevó a Katy Perry a manifestarse en contra a través de sus redes sociales

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 14:59
Katy Perry rechaza uso de Firework en vídeo militar de la Casa Blanca

La artista aseguró no haber autorizado el uso de su canción en el material difundido por la administración estadounidense, que muestra escenas de ataques militares.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Katy Perry expresó su rechazo tras el uso de su tema "Firework" en un vídeo publicado por la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca. La publicación, difundida el jueves, combinaba fragmentos de la canción con imágenes de explosiones y llevaba como leyenda "Irán ha sido advertido".

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A través de su cuenta de X, la cantante señaló que no dio su autorización para ese uso y que no está de acuerdo con él. También indicó que el tema, incluido en su álbum "Teenage Dream" de 2010, fue concebido como un mensaje de esperanza y fortaleza personal, y que emplearlo junto a contenido bélico contradice el sentido original de la canción.


Instagram

Perry cerró su mensaje señalando que su música busca unir a las personas y no acompañar escenas de conflicto.

La artista se suma así a otros músicos que han cuestionado el uso de sus canciones en publicaciones de la administración estadounidense, entre ellos Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Celine Dion y Kenny Loggins.

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Un caso similar ocurrió meses atrás, cuando Kesha reclamó por el uso de su canción "Blow" en un vídeo de TikTok de la Casa Blanca que mostraba aviones de combate junto a la palabra "Letalidad". En esa oportunidad, la cantante manifestó su desacuerdo con el uso de su música para acompañar contenido relacionado con la guerra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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