Katy Perry rechaza uso de "Firework" en vídeo militar de la Casa Blanca

Los Ángeles, Estados Unidos.- Katy Perry expresó su rechazo tras el uso de su tema "Firework" en un vídeo publicado por la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca. La publicación, difundida el jueves, combinaba fragmentos de la canción con imágenes de explosiones y llevaba como leyenda "Irán ha sido advertido".

A través de su cuenta de X, la cantante señaló que no dio su autorización para ese uso y que no está de acuerdo con él. También indicó que el tema, incluido en su álbum "Teenage Dream" de 2010, fue concebido como un mensaje de esperanza y fortaleza personal, y que emplearlo junto a contenido bélico contradice el sentido original de la canción.



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Perry cerró su mensaje señalando que su música busca unir a las personas y no acompañar escenas de conflicto. La artista se suma así a otros músicos que han cuestionado el uso de sus canciones en publicaciones de la administración estadounidense, entre ellos Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Celine Dion y Kenny Loggins.