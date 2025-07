¡Justin Bieber regresa a la música! A punto de lanzar su nuevo álbum

SWAG incluye 20 canciones inéditas y marca un cambio de rumbo en el estilo musical del intérprete de Sorry.

Eso sí, sin caer en lo melancólico: el disco, aseguran, es honesto, directo y lleno de energía.

Entre las canciones destacadas están All I Can Take, Dadz Love, Red Rum, Slidin, 405 y, por supuesto, Swag, el tema que da nombre al álbum.



Además, el disco incluye colaboraciones con artistas del momento como Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain, quienes aportan a este trabajo una mezcla de hip hop, R&B y trap que se siente muy actual, pero con la sensibilidad melódica que siempre ha caracterizado a Bieber.