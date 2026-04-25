Justin Bieber publica las primeras fotos pescando con su hijo tras Coachella 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.-Justin Bieber apareció en Instagram junto a su hijo Jack Blues, de un año, en una jornada de pesca que el cantante publicó días después de cerrar su participación como cabeza de cartel en las dos ediciones del Festival de Coachella 2026.

En las imágenes, padre e hijo visten conjuntos en tonos azules. Bieber sostiene al pequeño con un brazo mientras sujeta una caña de pescar con el otro. El rostro del niño no aparece en ninguna de las fotografías.

La actuación en Coachella le reportó al artista canadiense 10 millones de dólares en total, cinco por cada fin de semana, una cifra acorde con lo que reciben los cabezas de cartel del festival organizado por Goldenvoice.