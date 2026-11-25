California, Estados Unidos.-Una jueza federal de Florida ordenó este miércoles el traslado desde ese estado a California de Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien permanecerá bajo custodia durante el desplazamiento para comparecer ante un tribunal de ese estado, donde enfrenta dos cargos de posesión de pornografía infantil.

La corte estadounidense no precisó la fecha del traslado del hombre, de 82 años, y canceló una audiencia en Tampa (Florida) prevista para el próximo martes, según documentos judiciales consultados por EFE.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Markle este martes de dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil, que incluyen negativos de película de 35 milímetros con imágenes de menores que aún no habían alcanzado la pubertad y niños que aún no habían cumplido los 12 años.