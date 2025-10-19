Joe Manganiello anuncia su boda tras mediático divorcio de Sofía Vergara

Miami, Estados Unidos.- Joe Manganiello anunció su compromiso con la actriz Caitlin O’Connor a través de una publicación conjunta en Instagram, en la que posan abrazados junto a su mascota, un chihuahua llamado Bubbles. En la imagen, O’Connor luce el anillo que confirma la noticia. El compromiso, según la pareja, ocurrió el 24 de junio de 2025, aunque la revelación pública se dio meses después.

Manganiello y O’Connor se conocieron en 2023 durante la fiesta de estreno de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, de HBO, en la que ella participa. En entrevista con E! News, la actriz destacó que ambos son originarios de Pittsburgh, Pensilvania, un detalle que fortaleció su vínculo desde el inicio.

La primera aparición pública de la pareja fue en diciembre de 2023, y desde entonces han mantenido una relación cercana y dinámica. O'Connor describió su relación como una "gira mundial" debido a los constantes viajes que realizan por motivos laborales. Celebraron su primer aniversario de novios en Atlanta mientras Manganiello participaba en la Geeked Week 24 de Netflix. Antes de este nuevo capítulo, Manganiello estuvo casado con Sofía Vergara durante nueve años, desde 2015 hasta febrero de 2024. La relación comenzó cuando el actor pidió su número a Jesse Tyler Ferguson, compañero de la actriz en Modern Family. Se comprometieron en diciembre de 2014 y llegaron al altar en noviembre de 2015, con una relación marcada por el romanticismo y la presencia pública de su afecto. La ruptura se anunció en julio de 2023. Vergara explicó en entrevista con El País que la diferencia de edad influyó en la separación, pues Manganiello quería tener hijos y ella no deseaba convertirse en madre en esa etapa de su vida.