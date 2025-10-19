Hailey Bieber evita un encuentro con Selena Gómez en plena polémica por sus marcas de belleza

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hailey Bieber y Selena Gómez evitaron coincidir el sábado en la Gala del Museo de la Academia 2025, celebrada en Los Ángeles, apenas unos días después de que su relación volviera a ocupar titulares por unas declaraciones recientes. La fundadora de Rhode acudió al evento acompañada por su amiga Kendall Jenner. Bieber, de 28 años, optó por un vestido marrón tipo corsé, mientras que Jenner, de 29, lució un diseño negro sin mangas.

Por su parte, Selena Gómez, de 33 años, asistió junto a su esposo, el productor Benny Blanco, con quien apareció por primera vez en una alfombra roja tras su boda en septiembre. La intérprete de Only Murders in the Building eligió un vestido negro palabra de honor y una chaqueta sobre los hombros, mientras que Blanco, 37, coordinó su atuendo con un traje negro y camisa de seda a rayas.

Las dos celebridades posaron para los fotógrafos en momentos distintos, en lo que pareció un intento de evitar un encuentro directo, después de que una entrevista reciente de Bieber con The Wall Street Journal reavivara las comparaciones entre ambas.



Durante la conversación, la modelo fue consultada por la competencia entre su línea de cosméticos, Rhode Skin, y otras marcas disponibles en Sephora, entre ellas Rare Beauty, fundada por Gomez. “Creo que hay espacio para todos”, respondió Bieber, y añadió: “No me siento en competencia con personas que no me inspiran”.