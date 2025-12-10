Jay-Z impulsa un ambicioso fondo que estrecha vínculos con Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur.- La firma de inversión del rapero Jay-Z ha sellado una alianza con la empresa surcoreana de gestión de activos Hanwha Asset Management para lanzar un proyecto destinado a impulsar la expansión global de la cultura surcoreana, y que, según recoge el diario The Korea Herald, incluiría un fondo conjunto de 500 millones de dólares. El acuerdo fue sellado en Abu Dabi el lunes entre la firma de capital privado MarcyPen Capital Partners, cofundada por Jay-Z, y Hanwha Asset Management, y contempla la creación de una entidad conjunta, MarcyPen Asia, para promocionar a empresas con potencial vinculadas a la cultura y el estilo de vida de Corea del Sur. "Creemos que existe una oportunidad significativa para expandir aún más la plataforma MarcyPen a Asia, en línea con la creciente influencia de la 'cultura K' y las marcas de estilo de vida panasiático en las tendencias de consumo globales", señaló la firma californiana en un comunicado publicado en la red LinkedIn. "Corea del Sur es un nexo cultural en Asia que influye en las tendencias globales de belleza, contenido, gastronomía, entretenimiento y estilo de vida, lo que la convierte en la puerta de entrada ideal para nuestra colaboración con Hanwha", dijo Robbie Robinson, director ejecutivo de MarcyPen, en el escrito.

El comunicado no especifica el valor exacto del fondo, que fuentes de la firma surcoreana revelaron al diario local. La iniciativa llega en un momento de creciente proyección global de distintos ámbitos de la cultura surcoreana, como los cosméticos, la cocina y la moda, que han ganado visibilidad internacional a través de su poderosa industria del entretenimiento, impulsada por fenómenos como bandas de K-pop de alcance mundial, como BTS, y producciones audiovisuales como la cinta animada K-Pop Demon Hunters, la película más vista en la historia de Netflix.

La nominación de K-pop Demon Hunters en los Globos de Oro

La sensación musical 'K-Pop Demon Hunters' ('Las guerreras K-pop') ha conseguido tres nominaciones en unos Globos de Oro que han dejado fuera la aclamada quinta y última temporada de 'Stranger Things' El fenómeno del k-pop agrandó su leyenda y competirá en las categorías a mejor película animada, logro cinematográfico y de taquilla y canción original, por 'Golden'. Es la primera canción coreano-estadounidense en recibir el reconocimiento de los Globos de Oro, considerados la antesala de los Óscar, en la categoría de canción original. Competirá así con 'Dream as One', la canción interpretada por la estrella estadounidense Miley Cyrus para la tercera entrega de 'Avatar; así como 'I Lied to You', de 'Sinners' ('Los pecadores'); 'No Place Like Home' y 'The Girl in the Bubble', del musical 'Wicked: For Good', así como 'Train Dreams', título de la película homónima.