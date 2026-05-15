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Jamie Foxx espera su tercer hijo a los 57 años

Jamie Foxx espera su tercer hijo con Alyce Huckstepp, con quien retomó su relación en 2025 tras una ruptura temporal

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 07:28
Jamie Foxx espera su tercer hijo a los 57 años

El actor Jamie Foxx será padre por tercera vez. Su novia, Alyce Huckstepp, está embarazada de varios meses en lo que será su primera maternidad.

 Foto: shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.-Jamie Foxx, de 57 años, será padre por tercera vez. Su novia, Alyce Huckstepp, está embarazada de varios meses, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja.

El sexo del bebé y la fecha prevista del parto no han sido revelados. La relación entre Foxx y Huckstepp comenzó en agosto de 2022, cuando ella asistió al estreno mundial de Day Shift.

Tras una ruptura temporal a principios de 2025, retomaron su vínculo meses después. El actor ya es padre de dos hijas.

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Corinne Foxx nació en 1994, fruto de su relación con Connie Kline, y Anelise Bishop en 2008, con Kristin Grannis. Para Huckstepp será su primer hijo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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