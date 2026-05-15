Jamie Foxx espera su tercer hijo a los 57 años

Los Ángeles, Estados Unidos.-Jamie Foxx, de 57 años, será padre por tercera vez. Su novia, Alyce Huckstepp, está embarazada de varios meses, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja.

El sexo del bebé y la fecha prevista del parto no han sido revelados. La relación entre Foxx y Huckstepp comenzó en agosto de 2022, cuando ella asistió al estreno mundial de Day Shift.

Tras una ruptura temporal a principios de 2025, retomaron su vínculo meses después. El actor ya es padre de dos hijas.