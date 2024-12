Jamie Foxx relata que casi pierde la vida tras sufrir una hemorragia cerebral

“Hay 20 días que no recuerdo”, confesó Foxx durante el documental. El actor recordó que el 11 de abril de 2023, mientras filmaba la película “Back in Action” sufrió un fuerte dolor de cabeza.

Fue en el especial de Netflix “What had Happened Was...” que el ganador de un premio Óscar decidió contar todos los detalles sobre la hemorragia cerebral que derivó un derrame cerebral y a un intenso proceso de rehabilitación física.

“Le pedí a mi amigo una aspirina, pero antes de poder tomarla perdí el conocimiento”, relató. Asimismo, contó que lo llevaron a un médico que le inyectó cortisona y lo envió de vuelta a casa.

Sin embargo, su hermana decidió llevarlo al hospital. “Ella dijo: ‘Ese no es mi hermano’, y me llevó en el auto buscando ayuda (...) Ella no sabía nada sobre ese hospital, pero tuvo el presentimiento de que había ángeles allí”, narró.

Una vez en el hospital, los médicos confirmaron la grave condición del actor. “El doctor le dijo a mi hermana: ‘Tiene una hemorragia cerebral que se ha convertido en un derrame cerebral. Si no entro en su cabeza ahora mismo, vamos a perderlo’”.

Foxx estuvo en coma durante una semana tras ser operado. “No vi la luz, pero vi el túnel. Hacía calor en ese túnel. Me pregunté: ‘¿Estoy yendo al lugar equivocado?’”, recordó con humor y añadió: “Pensé que vi al diablo al final, diciéndome: ‘Ven aquí’”. El artista despertó el 4 de mayo de 2024.