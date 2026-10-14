James McAvoy habla de la biopsia que casi le cuesta la vida

Los Ángeles, Estados Unidos.- James McAvoy, de 47 años, reveló que estuvo cerca de perder la vida después de una biopsia pulmonar que, según dice, salió mal. Los médicos detectaron una sombra en uno de sus pulmones y practicaron la prueba para descartar un cáncer, algo que finalmente no se confirmó.

“Pero eso salió mal y estuve a punto de morir”, afirmó.Dos días después, ya en su domicilio, los pulmones le fallaron durante la noche. “Estaba solo, así que fue una locura”, señaló. Permaneció después entre dos y tres semanas ingresado, mientras los médicos probaban “de todo” para limpiar sus pulmones.