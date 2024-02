Jackie Guerrido sobre divorcio con Don Omar: “no fue el tiempo perfecto de Dios”

Jackie confesó que su relación no llegó en el tiempo de Dios, no obstante aseguró que ha sido una de las experiencias con una enseñanza muy bonita.

Al ser cuestionada por Figueroa sobre lo que sintió tras separarse, mencionó: “Yo creo que fue lo que más me hizo crecer, yo creo que era lo que le faltaba a mi vida para yo crecer tanto espiritualmente como ser humano. El saber que muchas veces nosotros entramos a una relación pensando que tú me tienes que dar y yo te tengo que dar lo que a mí me hace falta, y no es así”, compartió el talento de Univision.

Añadió: “El tiempo de Dios es perfecto, cuando las cosas no están alineadas, porque no es el tiempo perfecto de Dios, si vas a atravesar aún más dificultades y pues la inexperiencia, yo pienso que cuando las cosas no duran como pensamos que iban a durar es porque ya era, era parte del destino, era parte de nuestra decisión”.