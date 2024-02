Lupillo Rivera asegura que se siente acosado en “La casa de los famosos”

Ante esto, el ex de Belinda preguntó a sus compañeros si ellos creían que las personas afuera de la casa pensaban que ellos dos tenían algo que ver

Thalí, quien días antes tuvo un altercado con Maripily, aseguró que no es culpa de Lupillo.

“No, no Lupillo, tú has sido un caballero, lo has dejado claro muchas veces, saben que es jugueteo”, aseguró.