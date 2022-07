Ismael Cala llega a Honduras a presentar libro

Publicado a inicios de 2022, “Fluir para no sufrir: 11 principios para transformar tu vida” es un libro cargado de anécdotas personales, fábulas poderosas y ejemplos de la vida real.

Tegucigalpa, Honduras. El destacado conferencista, periodista y escritor Ismael Cala llegó una vez más a Honduras para presentar “Fluir para no sufrir: 11 principios para transformar tu vida”.

“El título del libro llegó durante la pandemia, el libro comenzó a desarrollarse desde 2018, es una metodología de liderazgo de vida”, comentó Cala al momento de presentar su escrito.

“En él planteo cómo lo seres humanos tenemos dos caminos en la vida: vivir en una vida de supervivencia en modo piloto automático, o vivir una vida con mas conciencia, donde en vez de resistir, de usar la fuerza bruta para quejarme de lo que no me gusta, es aceptar lo que no podemos cambiar”, agregó.

Durante el evento, Cala habló de la importancia de fluir en la vida y cómo este concepto no debe confundirse con “tirar la toalla” o “resignarse”. “Fluir tiene que ver con que soy un ser inteligente, que tengo la capacidad de diseñar una estrategia de campo”, explicó.

En la conferencia, el público también tuvo la oportunidad de hacerle preguntas a Ismael en la que hablaron de temas como el liderazgo y las herramientas para convertirse en seres de transformación en la sociedad.

La visita contó con el respaldo de Metromedia y la editorial internacional Penguin Random House. Al finalizar la conferencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de tener su libro autografiado por el autor y compartir con él para tomarse fotos del recuerdo.